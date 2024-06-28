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Новости 19:05

На Тамару Эйдельман* завели уголовное дело

фото ЗакС политика На Тамару Эйдельман* завели уголовное дело

Прокуратура Москвы 28 июня сообщила о состоявшемся возбуждении дела в отношении историка Тамары Эйдельман*. Как и анонсировалось ранее, заслуженной учительнице РФ, уже более двух лет проживающей в Португалии, инкриминируют реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК).

Поводом для преследования стала одна из лекций, выложенных Эйдельман* на авторском канале YouTube. По официальной версии, спикер оскорбила память защитников Отечества.

Историк прокомментировала событие в своем Telegram-канале, не согласившись с обвинением. По словам историка, из-за открытия дела она перестанет помечать свои материалы как иноагент, поскольку теперь у нее исчезла возможность вернуться в Россию.

*Минюст внес Тамару Эйдельман в единый реестр иноагентов

фото: Книжный чел / YouTube (скриншот)


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