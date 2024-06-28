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Новости 19:24

"Может быть, высокая температура": Милонов - о шутке Бастрыкина про Госдуму

фото ЗакС политика "Может быть, высокая температура": Милонов - о шутке Бастрыкина про Госдуму

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов прокомментировал критические замечания главы СК Александра Бастрыкина в адрес нижней палаты Федерального собрания. Накануне Бастрыкин шутливо исказил название законодательного органа власти, посетовав на непринятие нужных, с его точки зрения, инициатив. Милонов счел, что фраза была некорректной, но при этом правильнее с его стороны будет не обращать на нее особого внимания и как-либо отвечать.

"Это его фраза, его ответственность, он сам взрослый человек. Я думаю, что, может быть, высокая температура, может быть, шутка неудачная. Ну, я могу сказать так (словами папы Римского скажу): кто я такой, чтобы Александра Ивановича в этом осуждать?", - произнес депутат 28 июня в авторской программе на радио "Комсомольская правда - Петербург".

Вместе с тем Милонов обратился к "антимигрантскому" контексту, в котором прозвучало замечание председателя силового ведомства. По оценке петербуржца, депутатский корпус обычно резче высказывается на эту тему, чем представители правоохранительных органов. Он также подчеркнул, что депутаты всегда эффективно взаимодействовали со Следственным комитетом и никогда бы не отклонили "антимигрантскую" законодательную инициативу, предложенную ведомством.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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