В Петербурге завели уголовное дело на руководство строительной фирмы

Жалобы петербуржцев на строительную фирму "Летвуд", специализирующуюся на возведении каркасных домов, привели к возбуждению дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом 28 июня сообщает ГСУ СК по региону.

Согласно материалам дела, потерпевшая заказала у руководства фирмы строительство дома и проведение к нему инженерных сетей, заплатив 4,8 млн рублей. В результате женщина не получила обещанную недвижимость в оговоренные сроки и не добилась возврата средств.

По информации следователей, ООО "Летвуд" координировало криминальные действия с аффилированными компаниями. От подобного рода мошенничества в исполнении фигурантов потерпевшими числятся еще 14 клиентов. В мае на их жалобы обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.

Фото: ЗАКС.Ру