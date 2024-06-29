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Новости 11:47

На ПМЮФ показали электросамокат для сотрудников ГИБДД

фото ЗакС политика На ПМЮФ показали электросамокат для сотрудников ГИБДД

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) представили модель электросамоката для сотрудников ДПС, об этом 29 июня сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании "МТС Юрент"

В основу полицейского электросамоката легла модель коммерческого самоката Ninebot S90L. Он отличается большей прочностью и комфортном. 

Ранее заместитель председателя Государственной думы и лидер фракции партии "Новые люди" Вячеслав Даванков предложил создать в крупных городах России электросамокатную полицию. 

Напомним, что избранный от Свердловской области депутат Госдумы Максим Иванов выступил с идеей передать электросамокаты в зону проведения военной спецоперации.

Фото: пресс-служба "МТС Юрент"


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