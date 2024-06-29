На ПМЮФ показали электросамокат для сотрудников ГИБДД

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) представили модель электросамоката для сотрудников ДПС, об этом 29 июня сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании "МТС Юрент"

В основу полицейского электросамоката легла модель коммерческого самоката Ninebot S90L. Он отличается большей прочностью и комфортном.

Ранее заместитель председателя Государственной думы и лидер фракции партии "Новые люди" Вячеслав Даванков предложил создать в крупных городах России электросамокатную полицию.

Напомним, что избранный от Свердловской области депутат Госдумы Максим Иванов выступил с идеей передать электросамокаты в зону проведения военной спецоперации.

Фото: пресс-служба "МТС Юрент"