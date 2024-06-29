В Ленобласти восемь водоемов признали пригодными для купания

В Ленинградской области только восемь пляжей признали пригодными для купания, об этом 29 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

В начале июня таких пляжей было 12, потом через две недели их стало десять, а теперь восемь. В общей сложности проверки провели на 41 водоеме.

По итогу проверку прошли озеро Павловское, река Луга, озеро Коркинское, река Шингарка, озеро Омчино, река Тихвинка, карьер и Нестеровское озеро в поселке Шапки.

Напомним, что в Петербурге для купания пригодным было признано лишь одно озеро – Среднее Суздальское озеро в Выборгском районе.

Фото: ЗАКС.Ру