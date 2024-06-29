Бастрыкин выступил за запрет никабов в России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил на ПМЮФ, что никабы в стране нужно запретить, об этом 29 июня пишет Telegram-канал Ксении Собчак.

Вопрос о никабах задал молодой человек из зала, который напомнил, что в некоторых странах Центральной Азии ношение никабов уже запрещено. По словам юноши, за традиционным мусульманским головным убором может скрываться террористическая ячейка.

Бастрыкин согласился. По его мнению, никабы действительно надо срочно запретить, однако с этим вопросом, по словам Бастрыкина, нужно обращаться в Государственную думу.

Напомним, что ранее Александр Бастрыкин на ПМЮФ назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой", что вызвало недоумение у российских депутатов.

Фото: пресс-служба СК РФ