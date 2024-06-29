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Новости 16:47

Сбербанк подал иск к мужу Блиновской о банкротстве

фото ЗакС политика Сбербанк подал иск к мужу Блиновской о банкротстве

"Сбербанк России" подал иск о банкротстве к мужу блогера Елены Блиновской Алексею на сумму более 7 млн рублей, об этом 29 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на иск в Арбитражном суде Ярославской области.

Также иными лицами по иску выступают ППК "Роскадастр", отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ, Управление Федеральной налоговой службы и другие ведомства Ярославской области.

Напомним, что Алексей Блиновский был объявлен в розыск из-за неявки к следователю. Он проходит соучастником своей жены Елены по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Фото: ЗАКС.Ру


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