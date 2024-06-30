В Петербурге вернулись к идее введения номеров для электросамокатов

Депутат ЗакСа Алексей Макаров предложил ввести государственные номера для электросамокатов. Идея прозвучала на Петербургском международном юридическом форуме.

"Надо найти попытки праворегулирования, правоопосредования, чтобы права всех участников дорожного движения, как лиц, которые используют средства индивидуальной мобильности, так и права пешеходов, были защищены", - объяснил законотворец своем стремление в выступлении, которое накануне транслировалось телеканалом "Санкт-Петербург".

Макаров хочет, чтобы его инициативу рассмотрела комиссия Смольного, в которую, помимо чиновников, входят представители кикшеринговых компаний.

В марте аналогичное предложение артикулировал спикер ЗакСа Александр Бельский, положительно оценив московский опыт.

Фото: ЗАКС.Ру