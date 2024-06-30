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Новости 11:19

В Коми сняли режим ЧС, введенный в связи со сходом поезда с рельсов

фото ЗакС политика В Коми сняли режим ЧС, введенный в связи со сходом поезда с рельсов

Глава республики Коми Владимир Уйба подписал указ, прекращающий действие режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи с происшествием на железной дороге. В документе, опубликованном на сайте регионального правительства, говорится, что все последствия инцидента ликвидированы.

Речь идет о сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда, следовавшего 26 июня из Воркуты в Новороссийск. В аварии погибло трое и пострадало более сорока человек.

Поезд, по официальной версии, потерпел крушение из-за паводка, отразившегося на состоянии железнодорожного полотна. Происшествие привело к возбуждению дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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