Закрылся факультет политических наук Европейского университета

В Петербурге прекратил свое существование факультет политических наук Европейского университета. Об этом накануне сообщил на своей странице в социальной сети его многолетний декан Григорий Голосов.

По словам ученого, ликвидация факультета состоялась еще в середине предыдущей недели. При этом, к неудовольствию Голосова, информации об этом на официальном сайте вуза не имеется до сих пор.

"Перешедшие на второй курс магистранты и аспиранты 2-3 годов будут заканчивать обучение на программе, которая переведена в состав Факультета истории", - написал Голосов.

Декан попросил не тревожить его просьбами о комментариях и добавил, что уходит в длительный отпуск. После отдыха он собирается продолжить работу на факультете экономики.

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