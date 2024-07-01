В Петербурге не собираются сносить стадион "Петровский" в рамках реконструкции

Стадион "Петровский" не будут сносить в рамках реконструкции здания, об этом 1 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу комитета по инвестициям.

В ведомстве сообщили, что условия проекта реконструкции стадиона предполагают как раз именно реконструкцию, а не снос и постройку заново. Там уточнили, что здание сохранит свою культурно-спортивную направленность.

Также в КГИОП отметили, что здание стадиона не является объектом культурного наследия. На данный момент эскизы по проекту не поступали, однако план подготовки составили еще в 2023 году.

Решение о реконструкции здания было принято на ПМЭФ в 2023 году. Администрация Петербурга и "Газпром" подписали соответствующее соглашение.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга