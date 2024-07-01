В отношении еще одного сотрудника отдела полиции Выборгского района возбудили уголовное дело

Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении еще одного полицейского отдела полиции в Выборгском районе по статье о превышении должностных полномочий (п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ), об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Полицейский – и. о. дежурного дежурной части 19-го отдела полиции Выборгского района Петербурга. Ранее задержали другого правоохранителя из этого же отдела полиции и отправили в СИЗО.

По данным следствия, он так же, как и его коллега, избил мужчину, который попал к нему в отдел, а также использовал электрошокер.

Сейчас правоохранителя задержали. По месту его жительства был произведен обыск. Решается вопрос об избрании меры пресечения сотруднику правоохранительных органов.

Фото: ЗАКС.Ру