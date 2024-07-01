Кандидат в губернаторы Ковалев о сданных автографах муниципалов: "Подписи случайно попали к моим"

Кандидат на пост губернатора Петербурга Алексей Кoвалев заявил, что в его подписные листы с автографами муниципальных депутатов "случайно" попали подписи муниципалов, которые за него не подписывались, сообщает издание MR7. Вчера Горизбирком опубликовал список муниципалов, которые якобы поддержали выдвижение Ковалева. Несколько человек заявили, что не оставляли своего автографа за этого человека.

- Мы сейчас разбираемся, это или провокация, или техническая ошибка… Эти подписи случайно попали к моим, - заявил Ковалёв в беседе с MR7.

Напомним, Горизбирком опубликовал список с именами 156 муниципальных депутатов, которые якобы расписались в поддержку Ковалева. Среди "подписавшихся" есть двое бывших депутатов из МО "Смольнинское", которое с апреля официально распущено. Бывшие депутаты не обладают правом выступать в поддержку какого-либо кандидата в рамках муниципального фильтра.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру