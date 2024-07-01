Суд Петербурга арестовал белоруса на 14 суток из-за тату с нацистскими символами

Смольнинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности гражданина Республики Беларусь Дмитрия Алексеева по статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ), об этом 1 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В суде установили, что на левой кисти Алексеева нанесено тату с нацистской символикой. С похожей символикой татуировки у него есть также на плече и предплечье. С ними мужчина ходил по улице, не закрывая их. По мнению суда, у него такая возможность была.

В суде Алексеев свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 14 суток.

Фото: ЗАКС.Ру