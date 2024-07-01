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Новости 15:30

В петербургском метро снова раздают бесплатную воду

фото ЗакС политика В петербургском метро снова раздают бесплатную воду

Из-за продолжающейся жары в Петербурге метрополитен 1 июля снова стал местом бесплатной раздачи питьевой воды. Как сообщает в понедельник пресс-служба подземки, утолить жажду можно на десяти станциях.

Список повторяет тот, что был составлен в пятницу. Как и тогда, на станциях оранжевой и зеленой веток воду бесплатно не получить. Освежиться предлагают на  "Площади Ленина" (вестибюль 1), "Ленинском проспекте" (вестибюль 1), "Проспекте Ветеранов" (вестибюль 2), "Проспекте Просвещения", "Озерках", "Петроградской", "Горьковской", "Сенной площади", "Комендантском проспекте" и "Адмиралтейской".

Ранее региональное управление МЧС предупредило горожан о надвигающейся на город 1 июля грозе с градом. Пока ее не случилось. Температура воздуха в тени превышает отметку в 30 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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