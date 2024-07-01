Шишлов обратился в прокуратуру из-за списка кандидата в губернаторы Ковалева с именами депутатов

Лидер петербургских "яблочников", депутат Заксобрания Петербурга Александр Шишлов направил обращение в прокуратуру в связи с публикацией на сайте Горизбиркома некоего списка с именами муниципальных депутатов, которые якобы подписались в поддержку выдвижения на выборах губернатора самовыдвиженца Алексея Кoвалева, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе фракции "Яблоко" 1 июля. В списке Ковалева оказались имена депутатов от "Яблока", которые за него не подписывались.

"В пункте 156 указанного списка содержится информация о том, что выдвижение кандидата на должность Губернатора Санкт-Петербурга Ковалева А.И. поддержал депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный Горохов Д.А. Между тем, по информации заявителя, он данного кандидата не поддерживал", - говорится в обращении (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Шишлов просит ведомство организовать проверку на предмет возможного нарушения законодательства и прав избирателей. По его мнению, случившееся следует проверить на признаки возможной фальсификации избирательных документов, служебного подлога, а также подделки документов.

Всего в списке Ковалева упоминается минимум два действующих депутата от "Яблока": Горохов из МО "Народный" и Егор Карпенков из МО "Литейный округ".

Отметим, список появился на сайте Горизбиркома на выходных. Также там упоминаются экс-депутаты, которые на сегодняшний день не обладают правом подписи, а также один муниципал, который находится в СИЗО. Сам Ковалев в беседе с журналистами заявил, что имеет место некая техническая ошибка.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру