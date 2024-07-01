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Муниципал 16:38

Почти 700 кандидатов подали документы для участия в муниципальных выборах

фото ЗакС политика Почти 700 кандидатов подали документы для участия в муниципальных выборах

За прошедшие выходные в Петербурге прибавилось самовыдвиженцев из числа действующих депутатов, готовых участвовать в предстоящих муниципальных выборах. Одновременно сократилось количество округов, куда кандидаты до сих пор не подали документы — если в пятницу насчитывалось 44 таких муниципалитета, то к понедельнику, 1 июля, их количество уменьшилось до 17, то есть в 2,5 раза.

Всего на начало недели ТИК получили документы от 688 кандидатов, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. От избирательных объединений подали бумаги 482 человека, еще 206 кандидатов выступают самовыдвиженцами.

Согласно ГАС "Выборы", в Петербурге подал документы первый кандидат от КПРФ, им стал студент Владислав Шкрабов. Он баллотируется в МО "Поселок Ушково".

Некоторые из самовыдвиженцев шли на прошлые муниципальные выборы от "Единой России". Это касается Светланы Ященковой (МО № 54) и депутата МО "Волковское" Ярослава Матико, пожелавшего баллотироваться в совет МО "Поселок Александровская". Любовь Куркина (МО № 78) в 2019 году получила депутатский мандат как самовыдвиженец, однако пятью годами ранее она победила на выборах как кандидат от "Единой России".

Активистка Илона Ханина некоторое время состояла в "Единой России", в 2021 году она участвовала в партийных праймериз в связи с выборами в Заксобрание. Успехом предприятие не увенчалось, так что спустя несколько месяцев она была выдвинута "Гражданской платформой". На предстоящие выборы в МО "Смольнинское" она идет самостоятельно.

От ЛДПР в 2019 году баллотировался ныне самостоятельно выдвинувшийся в совет МО "Невский округ" Леонид Шибанов. От "Справедливой России" — самовыдвиженцы Сергей Шукшин (МО № 21) и Максим Тихонов (МО "Город Ломоносов"). К слову, Тихонов возглавляет отделение партии в Петродворцовом районе Петербурга.

Бывший депутат Заксобрания второго — четвертого созывов Игорь Риммер, с 2014 года состоящий в совете муниципальных депутатов "Малой Охты", в этот раз также баллотируется без помощи избирательных объединений.

Как и в 2019 году, в качестве самовыдвиженцев выступают Дмитрий Богданов (МО "Невская застава"), Наталия Саракаева (МО "Обуховский"), Алена Бабурова (МО "Юнтолово") и ряд иных кандидатов.

В двух округах Приморского района выдвинулись сотрудники муниципалитетов. В МО "Коломяги" на выборы идут документовед местной администрации Оксана Воробьева, начальник общего отдела МА Елена Позднякова, главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и учреждений МО "Коломяги"" Инна Сергеева и глава аппарата муниципального совета Мария Легашова. Последняя участвовала в праймериз "Единой России", однако поддержки партии не получила.

В МО "Юнтолово" указали местную администрацию местом работы кандидатки Алина Лигузова и Ольга Фаизова.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Волковское
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МО Город Ломоносов
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МО Коломяги
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МО Малая Охта
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МО Невская застава
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МО Обуховский
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МО Поселок Александровская
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МО Поселок Ушково
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МО Смольнинское
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МО Юнтолово
Пока еще нет голосов...
МО №21
Пока еще нет голосов...
МО №54
Пока еще нет голосов...
МО №78
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Бабурова Алена Владимировна
Пока еще нет голосов...
Богданов Дмитрий Александрович
Пока еще нет голосов...
Куркина Любовь Дмитриевна
Пока еще нет голосов...
Матико Ярослав Иванович
Пока еще нет голосов...
Риммер Игорь Сергеевич
Пока еще нет голосов...
Саракаева Наталия Владимировна
Пока еще нет голосов...
Тихонов Максим Аркадьевич
Пока еще нет голосов...
Шибанов Леонид Александрович
Пока еще нет голосов...
Шукшин Сергей Иванович
Пока еще нет голосов...
Ященкова Светлана Викторовна
Упоминаемые персоны
Бабурова Алена Владимировна
Богданов Дмитрий Александрович
Куркина Любовь Дмитриевна
Матико Ярослав Иванович 
Риммер Игорь Сергеевич
Саракаева Наталия Владимировна
Тихонов Максим Аркадьевич 
Шибанов Леонид Александрович 
Шукшин Сергей Иванович 
Ященкова Светлана Викторовна 




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