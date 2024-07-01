Почти 700 кандидатов подали документы для участия в муниципальных выборах

За прошедшие выходные в Петербурге прибавилось самовыдвиженцев из числа действующих депутатов, готовых участвовать в предстоящих муниципальных выборах. Одновременно сократилось количество округов, куда кандидаты до сих пор не подали документы — если в пятницу насчитывалось 44 таких муниципалитета, то к понедельнику, 1 июля, их количество уменьшилось до 17, то есть в 2,5 раза.

Всего на начало недели ТИК получили документы от 688 кандидатов, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. От избирательных объединений подали бумаги 482 человека, еще 206 кандидатов выступают самовыдвиженцами.

Согласно ГАС "Выборы", в Петербурге подал документы первый кандидат от КПРФ, им стал студент Владислав Шкрабов. Он баллотируется в МО "Поселок Ушково".

Некоторые из самовыдвиженцев шли на прошлые муниципальные выборы от "Единой России". Это касается Светланы Ященковой (МО № 54) и депутата МО "Волковское" Ярослава Матико, пожелавшего баллотироваться в совет МО "Поселок Александровская". Любовь Куркина (МО № 78) в 2019 году получила депутатский мандат как самовыдвиженец, однако пятью годами ранее она победила на выборах как кандидат от "Единой России".

Активистка Илона Ханина некоторое время состояла в "Единой России", в 2021 году она участвовала в партийных праймериз в связи с выборами в Заксобрание. Успехом предприятие не увенчалось, так что спустя несколько месяцев она была выдвинута "Гражданской платформой". На предстоящие выборы в МО "Смольнинское" она идет самостоятельно.

От ЛДПР в 2019 году баллотировался ныне самостоятельно выдвинувшийся в совет МО "Невский округ" Леонид Шибанов. От "Справедливой России" — самовыдвиженцы Сергей Шукшин (МО № 21) и Максим Тихонов (МО "Город Ломоносов"). К слову, Тихонов возглавляет отделение партии в Петродворцовом районе Петербурга.

Бывший депутат Заксобрания второго — четвертого созывов Игорь Риммер, с 2014 года состоящий в совете муниципальных депутатов "Малой Охты", в этот раз также баллотируется без помощи избирательных объединений.

Как и в 2019 году, в качестве самовыдвиженцев выступают Дмитрий Богданов (МО "Невская застава"), Наталия Саракаева (МО "Обуховский"), Алена Бабурова (МО "Юнтолово") и ряд иных кандидатов.

В двух округах Приморского района выдвинулись сотрудники муниципалитетов. В МО "Коломяги" на выборы идут документовед местной администрации Оксана Воробьева, начальник общего отдела МА Елена Позднякова, главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и учреждений МО "Коломяги"" Инна Сергеева и глава аппарата муниципального совета Мария Легашова. Последняя участвовала в праймериз "Единой России", однако поддержки партии не получила.

В МО "Юнтолово" указали местную администрацию местом работы кандидатки Алина Лигузова и Ольга Фаизова.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру