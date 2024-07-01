Из-за грозы в Пулково временно переставали приземляться самолеты

Резкая перемена погоды в Петербурге 1 июля отразилась на работе аэропорта Пулково. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу аэропорта, в седьмом часу вечера был введен режим "гроза на аэродроме".

"В настоящее время отправка воздушных судов временно приостановлена. По решению авиакомпании, воздушные суда могут совершить посадку после наступления благоприятных погодных условий", - рассказали журналистам час назад.

По меньшей мере четыре рейса не стали приземляться в Петербурге вечером понедельника: они кружили на подступах к городу. Действие специального режима продлилось 25 минут. На данный момент транспортный узел уже работает штатно.

До начала грозы и штормового ветра 1 июля в городе был зафиксирован температурный рекорд: впервые в истории метеонаблюдений воздух в этот день прогрелся до 33,1 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру