В Петербурге бывший следователь СК получил условный срок по коррупционному делу

Суд в Петербурге приговорил к восьми годам условного срока бывшего старшего следователя по Всеволожску Тимофея Борисова. Его признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК), передает 1 июля объединенная пресс-служба городских судов.

С конца 2018 года правоохранитель расследовал уголовное дело в связи с гибелью рабочего на стройке. Объект, где имел место несчастный случай, арендовало ООО "Эксперт-недвижимость", руководству которого грозило уголовное наказание. Доказательств в ходе расследования было собрано мало. Борисов потребовал вознаграждение в размере 1,2 млн рублей за привлечение к ответственности только одного из троих представителей компании. В противном случае он грозил привлечь всех троих - одного свидетеля и двоих людей без процессуального статуса. Впоследствии сумма увеличилась до 1,3 млн рублей. При получении части средств от представителя гендиректора фирмы фигурант был взят с поличным.

На заседании бывший следователь признал вину. Смольнинский районный суд запретил Борисову на десять лет работать в правоохранительных структурах и лишил его звания капитана юстиции.

Фото: ЗАКС.Ру