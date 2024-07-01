Прокуратура заинтересовалась падением строительного крана в Петербурге

Штормовой ветер и гроза, пришедшие в Петербург вечером 1 июля, привели к обрушению башенного крана в Невском районе. Это случилось недалеко от станции метро "Проспект Большевиков" на строительной площадке.

Происшествие привлекло внимание прокуратуры. Ведомство сообщило о начавшейся проверке обстоятельств инцидента и установлении его возможных причин. Правоохранители проверят соблюдение правил охраны труда, промышленной безопасности, а также градозащитного законодательства.

Представители "Группы ЛСР", которая ведет работы на объекте, рассказали "Фонтанке", что при падении крана никто не погиб.

"Другие подробности происшествия уточняются, на стройплощадке уже работают соответствующие службы компании", - добавили представители девелопера.

Резкая перемена погоды ранее стала причиной введения специального режима в Пулково: почти полчаса самолеты не приземлялись в аэропорту.

Губернатор Александр Беглов час назад опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором призвал горожан "минимизировать перемещения по городу". По его словам, затишье после грозы - временное.

фото: прокуратура Петербурга