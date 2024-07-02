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Новости 10:18

В Петербурге ураганный ветер повалил почти 50 деревьев

фото ЗакС политика В Петербурге ураганный ветер повалил почти 50 деревьев

Непогода в Петербурге 1 июля повалила 48 деревьев в разных районах, об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

В ведомстве рассказали, что специалисты комитета регулярно проверяют зеленые зоны и проводят рубки аварийных деревьев, однако не всегда при внешнем осмотре можно выявить внутренние проблемы. Кроме этого, капли дождя делают ветки и листья тяжелее, и дерево не выдерживает.

На данный момент сотрудники ведомства ликвидируют последствия урагана. Рухнувшие деревья уже убрали с дорог. Выявление аварийных деревьев продолжится. 

Напомним, что на проспекте Шаумяна упавшее из-за ураганного ветра дерево убило 11-летнего мальчика.

Фото: ЗАКС.Ру


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