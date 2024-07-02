В Ленобласти строителя убила упавшая из-за непогоды береза

В Ленинградской области тоже не обошлось без погибших от прошедшего 1 июля шторма, там погиб рабочий, об этом 2 июля пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в Новом Токсово. Там погиб 26-летний строитель, который работал в коттеджном поселке. Молодого человека придавило упавшей от ветра березой.

Информация о смерти мужчины поступила в экстренные службы около десяти вечера в понедельник, 1 июля. Он получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, что в больнице умер 11-летний мальчик, на которого на проспекте Шаумяна упало дерево. Также на проспекте Юрия Гагарина деревом придавило 36-летнюю женщину.

Фото: ЗАКС.Ру