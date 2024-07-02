Беглов поручил оказать необходимую помощь пострадавшим после шторма 1 июля

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города дал поручение оказать всю необходимую поддержку пострадавшим после шторма 1 июля, об этом 2 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам градоначальника, коммунальные службы и МЧС всю ночь работали над устранением последствий шторма. Большинство выездов были связаны с падением деревьев. Сейчас работы практически завершены.

В общей сложности в городе упало 125 деревьев, повреждены 17 кровель, четыре фасада и 36 автомобилей.

Также Беглов отметил, что администрация города находится в контакте с пострадавшими от непогоды семьями. Губернатор дал поручение главам районов и комитетов оперативно реагировать на запросы горожан.

"Обязательно сделайте всё необходимое, чтобы им была оказана и материальная, и медицинская помощь", – сказал Беглов.

Напомним, что в понедельник, 1 июля, в Петербурге прошла гроза с дождем и сильным ветром, порывы которого достигали 30 м/с. Из-за непогоды аэропорт Пулково временно не принимал самолеты.

Фото: ЗАКС.Ру