Вопрос создания водного общественного транспорта в Петербурге не обсуждался, заявила Гвичия

В Петербурге отсутствует необходимость создания системы водного общественного транспорта по аналогии с запущенной ранее в Москве, считает врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия. Свое мнение по этому вопросу, а также на тему обустройства легальных крыш она высказала на заседании правительства города 2 июля.

Вопрос о водном транспорте задал чиновнице депутат Госдумы Михаил Романов. Парламентарий указал на пример столицы, где ранее запустили систему электрического водного транспорта, и спросил о возможности реализации аналогичного проекта в Петербурге.

В ответ Гвичия заявила, что сейчас в Петербурге действуют более 30 легальных водных перевозчиков, а всего для обслуживания туристов работают почти 350 судов. Она отметила, что предприниматели "самостоятельно открывают новые маршруты", так что вопрос запуска общественного речного транспорта не обсуждался.

"На сегодняшний день, наверное, самое главное — поддерживать бизнес, который развивает самостоятельно водный туризм, экскурсии водного туризма, и возмещать, если такая необходимость возникнет, субсидии. Но, с нашей точки зрения, это должна быть инициатива непосредственно бизнеса", — продолжила врио главы комитета.

Второй вопрос Романова касался возможности организации легальных экскурсий по крышам в противовес деятельности нелегальных экскурсоводов. Рассуждая об этом, Гвичия поведала о разработке "алгоритма для введения в эксплуатацию крыш для общего доступа" желающих и добавила, что в Центральном районе "несколько таких объектов уже есть". По ее утверждению, на портале "Визит Петербург" существует "отдельный перечень", насчитывающий "не менее 30 площадок, которые доступны для того, чтобы видеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета". Между тем сам портал по запросу "Смотровые места" выдает девять площадок, среди которых присутствуют колоннада Исаакиевского собора и Певческая башня в Пушкине.

"Что касается незаконного бизнеса — это не вопрос, который регулирует комитет по развитию туризма. То, что касается площадок и возможности доступа на них, — на сегодняшний день есть оборудованные площадки", — резюмировала Гвичия.

Андрей Казарлыга, фото: gov.spb.ru (скриншот трансляции)