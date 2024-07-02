Энергетики восстанавливают линии электропередач после шторма в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области восстанавливают линии электропередач после шторма 1 июля, об этом 2 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ленэнерго".

На данный момент, энергетики все еще работают на местах обрывов проводов. На данный момент, восстановлено 43 линии электропередачи в Петербурге и Ленобласти. Отмечается, что в области урон оказался больше, чем в Северной столице.

Сейчас на местах обрывов проводов работают 49 бригад. В основном ремонтируют линии 6–10 кВ.

Напомним, что количество упавших из-за урагана деревьев в Петербурге увеличилось до 293.

Фото: pixabay