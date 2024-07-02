ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:46

Энергетики восстанавливают линии электропередач после шторма в Петербурге и Ленобласти

фото ЗакС политика Энергетики восстанавливают линии электропередач после шторма в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области восстанавливают линии электропередач после шторма 1 июля, об этом 2 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ленэнерго".

На данный момент, энергетики все еще работают на местах обрывов проводов. На данный момент, восстановлено 43 линии электропередачи в Петербурге и Ленобласти. Отмечается, что в области урон оказался больше, чем в Северной столице.

Сейчас на местах обрывов проводов работают 49 бригад. В основном ремонтируют линии 6–10 кВ.

Напомним, что количество упавших из-за урагана деревьев в Петербурге увеличилось до 293.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама