В Петербурге 1 июля упало 293 дерева

Количество упавших из-за урагана деревьев в Петербурге увеличилось до 293, об этом 2 июля сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

В ведомстве уточнили, что речь идет только о тех деревьях, которые находятся на территориях в ведении комблага. Специалисты отмечают, что это количество, скорее всего, будет расти.

Больше всего падений деревьев выявлено в Невском районе Петербурга, там зарегистрировано 59 случаев. За ним идет Красносельский район, где выявлено 50 случаев.

На данный момент все аварийные ситуации с упавшими деревьями ликвидированы. Сейчас из города вывозятся остатки деревьев.

Напомним, что ранее в комблаге сообщали о почти 50 упавших деревьях. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил оказать необходимую помощь пострадавшим после шторма.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга