Врио главы КГИОП счел достаточными средства на реставрацию в Петербурге

Существующие объемы государственного финансирования реставрационных работ соответствуют возможностям сферы, заявил врио главы КГИОП Алексей Михайлов в ответ на вопрос депутата Заксобрания Ирины Ивановой. По его мнению, повышение объемов выделяемых средств должно быть планомерным и стабильным.

Вопрос Ивановой прозвучал на заседании городского правительства 2 июля. Парламентарий поинтересовалась у Михайлова, какие суммы комитет мог бы реализовать на ремонт исторических зданий за год в случае увеличения объемов финансирования.

"Реставрация — это прежде всего качество, а не скорость и не объемы", — ответил Михайлов.

Чиновник поделился мнением, что нынешний уровень финансирования "соответствует тем возможностям реставрационной сферы, которые есть в этом городе". По его словам, важнее всего в этом вопросе планомерность в повышении выделяемых средств и стабильность в их перечислении.

"Поэтому, если нам сейчас выделяются какие-то еще средства, то это должно соответствовать тем возможностям, которые есть у реставрационной сферы", — резюмировал врио главы КГИОП.

До начала июня Михайлов занимал пост заместителя председателя комитета. Свой нынешний пост он получил после перехода теперь уже бывшего главы КГИОП Сергея Макарова в комитет имущественных отношений. О Макарове и о том, как отреагировали на его уход из КГИОП градозащитники и депутаты, читайте в материале ЗАКС.РУ.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру