"Занимал достаточно взвешенную позицию": Градозащитники и депутаты об уходе Макарова из КГИОП

Сергей Макарoв, фото ЗАКС.Ру

В среду, 5 июня, стало известно о переходе председателя КГИОП Сергея Макарова на новую должность. Согласно информации Смольного, чиновник получил назначение на пост врио главы комитета имущественных отношений (КИО). Руководивший до этого ведомством Леонид Кулаков ушел в отставку "в связи с переходом на другую работу". Место Макарова в КГИОП займет в статусе врио теперь уже бывший его заместитель Алексей Михайлов.

Макаров руководил КГИОП на протяжении 10 лет, свой пост он получил еще при предыдущем главе города Георгии Полтавченко в августе 2014 года. Свою работу в госструктурах он начал в 2000 году в административно-правовом комитете канцелярии губернатора Петербурга, с 2003 по 2014 годы работал в юридическом комитете администрации губернатора, дослужившись до поста первого зампреда. В 2005 году участвовал в качестве представителя городского правительства в разбирательствах из-за вынесенного Уставным судом решения о том, что, с юридической точки зрения, администрация города не была сформирована в силу бюрократических причин. Это, в свою очередь, ставило под сомнение легитимность издаваемых администрацией нормативных актов. Возникшие в связи с этим споры в итоге завершились в Верховном суде победой Смольного. Следующим местом его работы стал пост главы КГИОП.

Во главе комитета чиновник отвечал за охрану памятников истории и культуры в Петербурге. КГИОП занимается вопросами сохранения культурного наследия. В частности, ведомство формирует реестры объектов культурного наследия и выявленных объектов наследия, а также согласовывает проектную документацию при проведении работ в границах памятников.

На новом месте Макарову предстоит заниматься вопросами управления имуществом, находящимся в собственности города. Также в сфере полномочий КИО находятся земельные отношения в Петербурге, за исключением вопросов, связанных с инвентаризацией и земельным контролем.

Отношения Макарова с градозащитным сообществом складывались непросто. Претензии активистов касались проведения работ в целом ряде исторических построек. Так, на Васильевском острове был демонтирован Манеж Финляндского полка, от дома Шагина на набережной Фонтанки остался только фасад, аналогичная судьба постигла дом Басевича на Большой Пушкарской улице и дом Шредера на углу 7-й линии В.О. и набережной Смоленки. КГИОП был втянут в судебные разбирательства из-за планов сноса медсанчасти на улице Одоевского и здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. В августе 2022 года в ситуацию с демонтажными работами в доме Салтыковой на Большой Морской улице лично вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, после чего высокопоставленный силовик стал проявлять отдельное внимание к градозащитным проблемам в Петербурге. В сентябре того же года в СМИ появилась информация о якобы произошедшем задержании Макарова по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, однако позже КГИОП опроверг эти сообщения.

Недовольство активистов также вызывало нежелание КГИОП признать памятником школу на проспекте Обуховской Обороны, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц.

Опрошенные ЗАКС.Ру депутаты и представители градозащитного сообщества разошлись в оценках деятельности теперь уже бывшего главы КГИОП на его прежнем месте работы. В комментариях звучали как положительные отзывы, так и заметно более сдержанные высказывания. Авторы благожелательных комментариев отмечали профессионализм Макарова и уповали на то, что имеющиеся навыки пригодятся ему в КИО.

Лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Павел Крупник:

Я уверен, что он [Макаров. — ЗАКС.Ру] задаст абсолютно новую динамику в работе КИО. Это необходимо в работе и в районах, и на городском уровне, и в планировании, и в эффективном использовании средств бюджетных, поступающих в КИО. Поэтому я бесконечно, если честно, рад этому очередному очень правильному, взвешенному и мудрому решению Александра Дмитриевича [Беглова. — ЗАКС.Ру], потому что реально такие профессионалы, как Макаров, с точки зрения его юридической подготовленности, его опыта работы в исполнительной власти, таких специалистов и в Москве-то немного. Я двумя руками поддерживаю это назначение.

Член фракции СРЗП в Заксобрании Михаил Амосов:

Жаль, что он уходит из КГИОП, потому что там много интересного делалось в последнее время. И он занимал достаточно взвешенную позицию. Приведу такой пример: в Петербурге готовится новая редакция 820-го закона, по которому центр города и какие-то другие его части охраняются. Вот я вам скажу, мне нравится, насколько основательно это делается. Понимаете, идет обсуждение с депутатским корпусом, много кругов прошли. Мне кажется, что он там был очень на месте. Будем надеяться, что эта работа не пропадет. Можно пожелать ему только успехов на новой должности.

Бывший председатель петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов:

Из предыдущих руководителей ни [бывший зампред КГИОП Александр] Леонтьев, ни Александр Макаров, ни Дементьева, никто так долго комитетом не руководил. И, конечно, все последние какие-то предшествующие скандалы, которые были связаны с сферой сохранения культурного наследия, они, скорее, говорили о том, что рано или поздно эта смена произойдет. Очевидно, что перед губернаторскими выборами в сентябре будут происходить определенные кадровые подвижки.

Председатель петербургского отделения ВООПИиК Антон Иванов:

Я думаю, что для комитета имущественных отношений это хороший вариант, потому что Сергей Владимирович — классный управленец, знает сферу, он юрист. Нам, конечно, немного жалко, что такой человек уходит с поста председателя комитета по охране памятников, но мы, в принципе, хорошо знакомы и с Алексеем Владимировичем Михайловым, он давно в сфере и прекрасно разбирается в вопросах охраны культурного наследия. Думаю, что мы продолжим сотрудничество с комитетом. Ну, а Сергей Владимирович, думаю, привнесет в работу комитета имущественных отношений очень сильную энергетику и повысит эффективность работы комитета. Я думаю, у него всё получится.

Заместитель главы фракции "Яблоко" в Заксобрании Борис Вишневский*:

Сейчас важно не то, что Макаров переведен на другую должность, комитет имущественных отношений — тоже достаточно важная структура и, возможно, в ней профессиональные познания Сергея Владимировича будут более полезны, потому что на должности главы этого комитета необязательно любить город, его исторические памятники, а достаточно быть хорошим юристом, администратором и чиновником. Меня сейчас больше волнует, изменится ли как-то политика комитета по охране памятников, потому что есть очень тревожная история с намерением изменить принцип охраны исторических зданий [речь идет о предлагаемых поправках в закон Петербурга № 820-7, предусматривающих возможность сноса так называемых "несредовых построек". — ЗАКС.Ру]. <...> Это грозит потерей сотен исторических зданий Петербурга. Алексей Михайлов, который сейчас будет временно исполнять обязанности главы комитета по охране памятников тоже, как и Макаров, всячески лоббирует эти предложения. И если это продолжится, то ничего не изменится от замены одного человека во главе комитета на другого. Мне представляется, что важно сейчас изменить принцип.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга