КГИОП настаивает на подложности экспертизы по медсанчасти на улице Одоевского

Третий кассационный суд подтвердил правоту градозащитников, добивавшихся сохранения за зданием бывшей медсанчасти на улице Одоевского,10 в Петербурге статуса объекта культурного наследия. Таким образом, отказ КГИОП во включении здания в реестр памятников был признан незаконным, сообщается на сайте комитета. Однако чиновники продолжают настаивать на своей позиции и на том, что дело рассматривалось с нарушениями.

Ключевым нарушением, по мнению комитета, стал отказ суда принимать во внимание, что судебная историко-культурная экспертиза была якобы сфальсифицирована. По данным чиновников, судебную экспертизу писал один из истцов, градозащитник Александр Кононов, тогда как подписана она Наталией Глинской и Светланой Левошко.

КГИОП намерен обжаловать решение в Верховном суде.

Напомним, что борьба за медсанчасть на острове Декабристов, которой угрожал снос, обострилась зимой 2020 года. На ее защиту встали некоторые депутаты ЗакСа предыдущего созыва. Осенью того же года Горсуд отменил решение КГИОП.