СМИ: В Петербурге задержали главу КГИОП Макарова

Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров задержан по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщают "Бездуховности" и "Фонтанка". По данным "Фонтанки", в кабинете чиновника провели "символический обыск".

Занимается делом Макарова центральный аппарат Следственного комитета, отмечает издание. Сейчас глава комитета находится на Торжковской улице в СК по Северо-Западу.

По телефону приемной Макарова ЗАКС.Ру попросили обратиться в пресс-службу. Там на звонки редакции не ответили.

Напомним, ранее градозащитной проблемой Петербурга заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил завести три уголовных дела о сносе исторических зданий в городе. После этого "Фонтанка" сообщала об обысках в КГИОП.