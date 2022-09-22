В КГИОП опровергли сведения о задержании Сергея Макарова

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) опровергли информацию о задержании главы ведомства Сергея Макарова. Комментарий пресс-службы приведён на сайте КГИОП.

"Председатель комитета в рамках своих полномочий сотрудничает со следствием и предоставляет объективную информацию по возбужденным ранее Следственным комитетом РФ уголовным делам, которые в настоящее время находятся в стадии расследования", - рассказали в КГИОП.

О задержании Макарова минувшим вечером сообщил портал "Бездуховности", а также "Фонтанка".

Следует напомнить, что не так давно градозащитными проблемами Северной столицы заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил завести три уголовных дела о сносе исторических зданий в городе. После этого сообщалось об обысках в КГИОП.