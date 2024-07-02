Полиция разбирается в ДТП со сбитым электросамокатчиком в Невском районе

В Петербурге случилась очередная дорожная авария с участием пользователя электросамоката. Как сообщает ГУ МВД, дорогу не поделили 15-летний школьник и водитель Mercedes на углу Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай.

Известно, что подросток пересекал улицу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Спешиваться он не стал и попал под колеса иномарки. В больницу несовершеннолетнего доставили в состоянии средней степени тяжести. Полицейские разбираются в деталях произошедшего.

Отметим, что действующие правила запрещают несовершеннолетним брать электросамокаты в аренду. Накануне проблеме правового регулирования средств индивидуальной мобильности была посвящена дискуссия в рамках Молодежного юридического форума.

Фото: ЗАКС.Ру