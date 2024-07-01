Депутат Алексей Макаров - об электросамокатах: Будущее запретить невозможно

На Молодежном юридическом форуме в Петербурге обсудили проблему правового регулирования электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности. Депутат ЗакСа Алексей Макаров обратил внимание на то, что пять лет назад в такой дискуссии не было потребности. Сегодня же, по его словам, самокатчики представляют собой существенный раздражитель для пешеходов.

"Может показаться, что самое простое и действенное решение – запретить электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в городе. Но будущее запретить невозможно. Электросамокаты уже "въехали" в нашу жизнь", - приводит фрагмент выступления законотворца пресс-служба Мариинского дворца.

Макаров считает, что юристам следует придумать компромиссное решение, которое защитило бы всех участников дорожного движения.

Отметим, что в Петербурге ДТП с участием кикшеринговых самокатов случаются каждую неделю. Радикальную позицию по этому вопросу занимает региональное отделение "Справедливой России - За правду". Оно поддерживает предложение активистов полностью запретить езду на арендных электросамокатах. Ранее Горизбирком отказал противникам СИМ в проведении референдума.

Фото: ЗАКС.Ру