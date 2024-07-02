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Новости 18:13

В Петербурге увеличили срок поэту Королеву в рамках дела о фейках про армию

фото ЗакС политика В Петербурге увеличили срок поэту Королеву в рамках дела о фейках про армию

Горсуд Петербурга 2 июля частично удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и более чем в два раза увеличил срок лишения свободы для поэта и документалиста Всеволода Королева. Приговор ужесточили до семи лет заключения, передает объединенная пресс-служба городских судов.

В конце марта фигурант был осужден на три года по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). С решением не согласилась как защита, так и гособвинение.

В апелляции прокурор указал на "чрезмерную мягкость приговора", которая, по его мнению, нарушает социальную справедливость, уточняет издание RusNews. Он настаивал на девяти годах реального срока.

Ужесточила приговор коллегия судей под председательством Татьяны Ялцевич. В случае, если бы этого сделано не было, Королев освободился бы уже через полмесяца: он находился под арестом с июля 2022 года. Преследование поэта началось из-за постов в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: ЗАКС.Ру


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