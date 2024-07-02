КС занял сторону петербурженки, оплачивавшей кабельное телевидение без договора

Конституционный суд 2 июля рассмотрел дело петербурженки Евгении Гилевской, которая вступила в конфликт с оператором кабельного телевидения. Несколько лет она оплачивала услуги кабельного телевидения, при этом договор о получении этой услуги ею подписан не был.

В судах предыдущих инстанций жительнице города не удалось добиться от оператора и управляющей компании возврата средств. Суды приходили к выводу, что заявительница имела возможность смотреть кабельное ТВ. Кроме того, с момента платежа публичный договор, согласно судебным решениям, считался заключенным.

Однако КС счел дело Гилевской требующим пересмотра.

"Осведомленность об условиях договора и порядке его заключения имеет особую значимость для потребителей, в том числе, проживающих в многоквартирном доме. Их надлежащее уведомление об этом относится к обязанностям предпринимателей. На них же возлагаются неблагоприятные последствия неисполнения таких обязанностей", - говорится на сайте КС.

Согласно постановлению, в действиях ответчиков имели место признаки навязывания дополнительных услуг.

Фото: ЗАКС.Ру