В Петербурге завершился ремонт 2-го Лаврского моста

Проход и проезд по 2-му Лаврскому мосту через реку Монастырку снова открыт: на нем закончились ремонтные работы. Об этом 3 июля в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Беглов. Он отметил, что сегодня переправа выглядит, как и почти два века назад.

"По архивным фото восстановили арочные карнизы, отреставрировали кирпичную кладку, перила и фонари", - рассказал глава города.

Ремонт также затронул все конструктивные элементы объекта. Примечательно, что первоначально починить мост, ведущий в Александро-Невскую лавру, планировали не позднее мая нынешнего года.

фото: Александр Беглов / Telegram