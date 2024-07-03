Приостановлено участие российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Госдума единогласно одобрила заявление обеих палат Федерального собрания под названием "О приостановке участия делегации ФС РФ в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ". Таким же образом 3 июля поступили члены Совета Федерации.

"Неготовность к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности, свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия", - в числе прочего говорится в утвержденном документе.

К решению выйти из ПА ОБСЕ российских официальных лиц окончательно подтолкнул недавний отказ румынской стороны выдавать визы представителям российской делегации. Речь идет о несостоявшемся участии в пятидневной сессии ассамблеи, которая сегодня завершается в Бухаресте. РФ также провозгласила отказ платить взносы в бюджет этой международной организации.

Обсуждать вопрос о возможной приостановке членства в ПА ОБСЕ Госдума начала еще в феврале.

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