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Новости 13:51

КРТИ проиграл суд петербуржцу из-за необоснованных штрафов за парковку

фото ЗакС политика КРТИ проиграл суд петербуржцу из-за необоснованных штрафов за парковку

Петербуржец Денис Карев выиграл суд у комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Иск был связан с 44 необоснованными штрафами за парковку, которые ему пришлось оплатить. Об этом 3 июля сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Общая сумма незаконных штрафов, которые выписали мужчине, составила 132 тысячи рублей. Суд пришел к выводу, что в его действиях всякий раз отсутствовал состав правонарушения. Все 44 постановления отменены.

Штрафы были признаны незаконными, поскольку Карев в каждом из случаев перевозил женщину с инвалидностью 2 группы. В его пользу взыскали 275,6 тысяч рублей. Сумма включила в себя оплату судебных расходов, которые понес истец.

Фото: ЗАКС.Ру


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