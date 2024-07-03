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Новости 15:18

Стоимость трех этапов строительства ШМСД в Петербурге оценили в 241 млрд рублей

фото ЗакС политика Стоимость трех этапов строительства ШМСД в Петербурге оценили в 241 млрд рублей

В 241 млрд рублей оценили строительство второго, третьего и четвертого этапов строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге, об этом 3 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на проект изменений в программу по развитию транспортной системы.

На данный момент, расходы бюджета Петербурга на строительство участка платной трассы составят 160 млрд рублей. Речь идет о дороге от Витебского проспекта до КАД. 

Работы хотят начать уже в 2024 году. Администрация Петербурга планирует проработать вопрос о выделении денег из федерального бюджета.

Напомним, что строящийся Большой Смоленский мост станет частью еще одной широтной магистрали, которая, по словам главы комитета по транспорту Валентина Енокаева, не будет конкурировать с ШМСД.

Фото: ЗАКС.Ру


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