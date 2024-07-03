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Муниципал 17:25

ТИК зарегистрировала 18 кандидатов в МО "Сергиевское"

фото ЗакС политика ТИК зарегистрировала 18 кандидатов в МО "Сергиевское"

В общей сложности 18 кандидатов получили регистрацию на выборы в совет депутатов МО "Сергиевское", соответствующее решение приняла на заседании 3 июля ТИК № 10. За исключением двоих выдвиженцев от ЛДПР, прочие кандидаты баллотируются от "Единой России".

В числе зарегистрированных кандидатов оказалась глава округа Оксана Душина. Также участвовать в выборах смогут действующие депутаты Юлия Волосова, Ольга Захарченко и Татьяна Лебединец. Все они были выдвинуты "Единой Россией".

Поддержку партии получил специалист по обеспечению деятельности Выборгского отделения ЕР Михаил Величко. Среди выдвинутых единороссами оказались два заместителя главврача детской поликлиники № 17 — это Людмила Барзаковская и Татьяна Горнова. Кроме них, от ЕР на выборы идут завотделением поликлиники № 99 Константин Казак и замглавврача поликлиники № 63 Александр Москвин.

Среди выдвинутых "Единой Россией" оказались и работники сферы образования. Это директор школы № 559 Валерия Непомнищева, директор школы № 120 Виктория Григорьева, а также замдиректора лицея № 623 Валентина Чикина и замдиректора школы № 605 Мария Щавинская. Также в муниципальный совет баллотируется документовед прогимназии № 130 Татьяна Пекарская, сотрудница детсада № 65 Наталья Мотькина и самозанятая Юлия Федорова.

От ЛДПР зарегистрированы педагог-психолог детсада № 64 Наталья Барабанова и замглавврача детской поликлиники № 7 Элла Зубенко.

Ранее ТИК № 11 зарегистрировала для участия в муниципальных выборах 12 кандидатов от ЕР, баллотирующихся в МО "Прометей".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Волосова Юлия Евсеевна
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Душина Оксана Николаевна
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Захарченко Ольга Сергеевна
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Лебединец Татьяна Николаевна
Упоминаемые персоны
Волосова Юлия Евсеевна 
Душина Оксана Николаевна 
Захарченко Ольга Сергеевна 
Лебединец Татьяна Николаевна 




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