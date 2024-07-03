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Новости 19:47

На пересечении Дунайского и Будапештской произошло ДТП с лазурный автобусом и троллейбусом

фото ЗакС политика На пересечении Дунайского и Будапештской произошло ДТП с лазурный автобусом и троллейбусом

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лазурного автобуса и троллейбуса, об этом 3 июля пишет MR7.ru.

ДТП произошло недалеко от пересечения Дунайского проспекта и Будапештской улицы. В результате произошедшего автобус вылетел на тротуар.

К месту приехали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. На данный момент, о количестве пострадавших в результате аварии неизвестно. Издание обратилось в пресс-службу комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, что в конце июня 2024 года два лазурных автобуса столкнулись у железнодорожной станции "Старый Петергоф".

Фото: ЗАКС.Ру


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