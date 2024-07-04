Задержан петербуржец, предлагавший помочь "связями" с экономической полицией

В Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК). 33-летний местный житель, вызвавшийся помочь владельцу строительной фирмы, попытался обмануть его на 5,5 млн рублей, о чем накануне вечером сообщило ГСУ СК по Петербургу.

Фигурант имел информацию о том, что деятельность строительной конторы проверяют сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Бизнесмену он рассказал о неблагоприятном исходе проверки и предложил помощь за 5,5 млн рублей: фигурант якобы мог повлиять на экономическое подразделение полиции и избавить коммерсанта от проблем. В действительности злоумышленник и не собирался помогать знакомому и никакого влияния на правоохранителей не имел. Его задержали с участием сотрудников ФСБ при получении наличных.

Судя по фабуле дела, именно с ним мог быть связан визит, который накануне днем нанесли сотрудники ФСБ и СК управлению экономической безопасности ГУ МВД на улице Чайковского.

Фото: ЗАКС.Ру