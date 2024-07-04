Нилов хочет отбирать у браконьеров транспорт и рыболовные сети для нужд СВО

Справедливороссы из Госдумы выразили согласие с обсуждаемыми в эти дни поправками в закон "Об оружии", которые предусматривают передачу участникам СВО оружия, конфискованного у браконьеров. О позиции фракции накануне вечером в своем Telegram-канале написал депутат от Петербурга Олег Нилов.

При этом политик предлагает расширить перечень имущества, подлежащего конфискации у нелегальных охотников и рыбаков, и включить в него транспорт (джипы, катера, мотоциклы) и даже рыболовные сети.

"Сегодня очень нужны вот эти самые рыболовные сетки нашим бойцам, потому что защитит расположение. Получается во многом благодаря вот этим рыболовным сетям, которые в несколько слоев закрывают воздух от небольших квадрокоптеров, спасают многие жизни", - считает Нилов.

Говоря об изъятии транспорта, он заявил, что в странах Балтии у пьяных водителей отбирают автомобили и отправляют на Украину. По мнению депутата, России нужно отвечать на это симметрично. Кроме того, Нилова не устраивают мотоциклисты, которые "носятся без правил, без всяких там соблюдений, не то что правил, а норм приличия".

В прошлом месяце с призывом сдавать рыболовные сети на нужды участников СВО выступил глава республики Коми Владимир Уйба.

фото: duma.gov.ru