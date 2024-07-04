Рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти может завершиться смерчами

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 4 июля предупредил о грозах и шторме, которые могут начаться уже ближайшей ночью. Возможны смерчи, причем в ночное время. Последние в наибольшей степени угрожают восточной части Ленобласти.

"Кроме гроз ожидаются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с, расчеты нам показывают и вероятность 30 м/с и более", - написал специалист в своем Telegram-канале.

Предстоящую пятницу Колесов охарактеризовал как сложный погодный день.

Напомним, от последствий ураганного ветра в понедельник 1 июля в Петербурге погибли двое горожан, в связи с чем возбудили дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

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