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Новости 16:13

Из-за гибели двоих петербуржцев во время шторма возбудили уголовные дела

фото ЗакС политика Из-за гибели двоих петербуржцев во время шторма возбудили уголовные дела

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за гибели двоих горожан, что стало следствием штормового ветра, пришедшего в город вечером понедельника. Об этом 2 июля сообщает главное следственное управление СК по региону.

Оба дела расследуются по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

На проспекте Юрия Гагарина упавшее дерево убило 36-летнюю мать троих детей. На проспекте Шаумяна по той же причине лишился жизни 11-летний мальчик.

Отметим также, что в разгар вчерашней непогоды в Пулково перестали приземляться самолеты, а в районе станции метро "Проспект Большевиков" рухнул строительный кран.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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