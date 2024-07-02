Из-за гибели двоих петербуржцев во время шторма возбудили уголовные дела

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за гибели двоих горожан, что стало следствием штормового ветра, пришедшего в город вечером понедельника. Об этом 2 июля сообщает главное следственное управление СК по региону.

Оба дела расследуются по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

На проспекте Юрия Гагарина упавшее дерево убило 36-летнюю мать троих детей. На проспекте Шаумяна по той же причине лишился жизни 11-летний мальчик.

Отметим также, что в разгар вчерашней непогоды в Пулково перестали приземляться самолеты, а в районе станции метро "Проспект Большевиков" рухнул строительный кран.

фото: ГСУ СК по Петербургу