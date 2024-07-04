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Новости 11:25

Суд оштрафовал Шаца* на 30 тысяч рублей за отсутствие метки иноагента

фото ЗакС политика Суд оштрафовал Шаца* на 30 тысяч рублей за отсутствие метки иноагента

Дзержинский районный суд Петербурга 4 июня оштрафовал Михаила Шаца* на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. Шац* не пометил производимые им материалы отметкой о его статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). 

Поводом для штрафа стала публикация, сделанная в декабре 2023 года на его YouTube-канале, без указания на статус иностранного агента. 

"Такими действиями Шац* нарушил права и свободы людей на получение достоверной информации", - говорится в сообщении пресс-службы судов. 

Напомним, Шац* был внесен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. 

*Михаил Шац внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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