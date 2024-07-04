Суд оштрафовал Шаца* на 30 тысяч рублей за отсутствие метки иноагента

Дзержинский районный суд Петербурга 4 июня оштрафовал Михаила Шаца* на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. Шац* не пометил производимые им материалы отметкой о его статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

Поводом для штрафа стала публикация, сделанная в декабре 2023 года на его YouTube-канале, без указания на статус иностранного агента.

"Такими действиями Шац* нарушил права и свободы людей на получение достоверной информации", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Напомним, Шац* был внесен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

*Михаил Шац внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру