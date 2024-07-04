Преследуемому из-за порчи флагов петербуржцу добавили обвинение в вандализме

Возбужденное в Петербурге уголовное дело против местного жителя Николая Трофимова пополнилось новым криминальным эпизодом. Об этом накануне сообщил проект "Поддержка политзеков. Мемориал"*.

Теперь следствие считает, что помимо надругательства над государственным флагом (ст. 329 УК, два эпизода) и реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК, два эпизода) фигурант совершил еще и акт вандализма по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК).

Месяц назад Трофимова выпустили из СИЗО, поместив под домашний арест. Он был задержан 11 мая.

По версии следствия, в начале мая фигурант облил черной краской флаги РФ, вывешенные на фасаде дома № 39 по проспекту Королева и на фасаде дома № 3 по Мартыновской улице.

*Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру