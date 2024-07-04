На муниципальные выборы заявились более 2000 кандидатов

По состоянию на 4 июля документы для участия в муниципальных выборах подали более 2000 кандидатов, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале.

Из выдвинутых кандидатов 499 человека пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Еще 1523 кандидата выдвинуты политическими партиями. По данным Мейксина, три десятка претендентов в местные советы от партий уже прошли регистрацию. По информации ЗАКС.Ру, число зарегистрированных кандидатов к моменту публикации заметки уже больше.

Прием документов продолжается с 21 июня. Напомним, во время предыдущих выборов в МО общее число кандидатов по городу превышало семь тысяч.

В сентябре выборы муниципальных депутатов пройдут в 110 из 111 муниципальных образований. Планируется избрать порядка 1,5 тысячи муниципалов. Также с 6 по 8 сентября в Петербурге состоятся выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру