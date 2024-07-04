Принят закон о лишении полномочий депутатов за несогласованный выезд за рубеж

Госдума 4 июля в первом чтении и в целом приняла законопроект, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать свой выезд за границу. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. В случае, если выезд осуществлен без разрешения, законотворцев можно будет досрочно лишать полномочий. Порядок согласования поездок определят советы Госдумы и Совфеда.

По словам думского спикера Вячеслава Володина, планируемое путешествие депутата по Волге всегда найдет одобрение у коллег, в отличие от вылета на Мальдивские острова.

"Убавится количество желающих избраться и отдохнуть за счет государства и своих избирателей", - подытожил единоросс.

Володин также поручил проработать вопрос об ограничении выезда представителей законодательной власти за границу уже после истечения их полномочий.

Фото: ЗАКС.Ру