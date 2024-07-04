Горсуд прекратил производство по иску противников платных парковок к Смольному

Городской суд Петербурга постановил прекратить производство по иску противников введения платной парковки в Василеостровском районе. Об этом 4 июля сообщает портал MR7. Судья Елена Витушкина сослалась на новое распоряжение комитета по транспорту, выступавшего ответчиком по иску. Документ, вступивший в силу 3 июня, по мнению активистов, носит формальный характер.

"По своему смыслу это абсолютно тот же акт, который вводит парковки просто с другой датой. Он нужен только для того, чтобы прекратить иск", - произнесла на заседании одна из противниц платных парковок Екатерина Маевская.

Заявление рассматривали с марта. В конце июня активисты вместе с главой МО "Гавань" Нэлли Вавилиной подали второй иск, относящийся к новому распоряжению профильного комитета. Дату заседания по нему пока не определили.

Напомним, что василеостровцы требуют отмены распоряжения комтранса от 18 августа 2023 года о создании в районе платных парковочных мест.

Фото: ЗАКС.Ру